Precipita per quattro metri mentre ristruttura una casa: operaio muore dopo due giorni in ospedale Un uomo di 63 anni lo scorso mercoledì 17 gennaio era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Bernareggio: purtroppo è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Un operaio è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale: lo scorso mercoledì 17 gennaio era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l'operaio, un uomo di 63 anni, è caduto per 4 metri mentre stava ristrutturando una villetta: il 63enne stava montando una grata ed è precipitato. Subito si sono precipitati i sanitari del 118 ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. La vittima, che è titolare di un'azienda edile, è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in elicottero in codice rosso: purtroppo è morto dopo due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva neruochirurgica.

Intanto i carabinieri della compagnia di Vimercate e il personale di Ats sono ancora al lavoro per cercare di capire nei minimi dettagli cosa sia accaduto.