Operaio precipita per diversi metri e muore: tragedia in un capannone di Bareggio

Un uomo è morto nella mattinata di oggi lunedì 22 gennaio in un capannone a Bareggio, in provincia di Milano: si tratta purtroppo dell'ennesima morte sul lavoro.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia sul lavoro nella mattina di oggi lunedì 22 gennaio a Bareggio, in provincia di Milano. Verso le 7.14 in un capannone di un'azienda un uomo è precipitato per alcuni metri pestando violentemente la testa al suolo: l'incidente è avvenuto in un'azienda in via Gran Sasso 24/a.

Subito sono scattati i soccorsi in codice rosso. I sanitari una volta sul posto hanno trovato l'uomo a terra, inutili sono stati tutti i tentativi di rianimarlo. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. I carabinieri, anche loro giunti in poco tempo nel capannone, stanno cercando di capire nel dettaglio quanto accaduto. Al momento non si sta escludendo alcuna ipotesi: tra queste anche l'ipotesi che la vittima, un operaio di 53 anni, sia stato colpito da un malore o abbia perso l'equilibrio precipitando per diversi metri.