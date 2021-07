È precipitato nel vuoto per cento metri mentre stava percorrendo un sentiero in montagna. Così è morto Angelo Gandini, il preside di 65 anni dell'istituto comprensivo di Castiglione delle Stiviere nel Mantovano. Dalle prime informazioni riportate anche sulla Gazzetta di Mantova, il 65enne era sul sentiero dei Tralicci, sul lago d'Idro in compagnia di un'amica di 53 anni quando il ramo su cui si era aggrappato per superare un passaggio difficile ha ceduto facendolo cadere nel vuoto. Subito sono scattati i soccorsi allertati dall'amica.

Inutile l'intervento del soccorso alpino

I soccorritori si sono precipitati sul luogo dell'incidente: sul posto sono intervenuti a piedi gli uomini del Soccorso alpino e i vigili del fuoco di Salò, Vestone e Bondone, mentre altri sono arrivati in elicottero. Medico e soccorritore si sono calati poi sul luogo del ritrovamento del corpo: per il preside non c'è stato più nulla da fare. La donna invece è stata portata in ospedale: non ha riportato nessuna ferita ma è ancora sotto choc per quanto accaduto.

Era stato anche presidente dell'associazione della scuole mantovane

Ora in tanti piangono il preside Gandini: in molti lo conoscevano perché aveva anche ricoperto il ruolo di presidente dell'Aisam, l'associazione delle scuole mantovane. Era un grande appassionato di montagna: stava per andare in pensione, i suoi colleghi gli avevano appena regalato un sacco di abbigliamento tecnico per la montagna. Era divorziato, lascia due figlie.