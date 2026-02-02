Precipita dall’ottavo piano dopo una lite e muore, fermati 2 uomini a Pioltello: si indaga per omicidio

Due uomini sono stati fermati per l’omicidio del 31enne che è stato trovato morto in un cortile a Pioltello (Milano), dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo.

Immagine di repertorio

I carabinieri della sezione operativa di Pioltello hanno eseguito oggi, lunedì 2 febbraio, il fermo di due uomini di nazionalità colombiana, rispettivamente di 45 e 32 anni, entrambi domiciliati a Pioltello ed irregolari, per l'omicidio di un loro connazionale 31enne avvenuto nella serata di sabato scorso.

Stando a quanto riferito dai militari, prima di fuggire i due indagati avrebbero fatto cadere il 31enne dall'ottavo piano di una casa popolare di via Cimarosa, nel quartiere Satellite di Pioltello (Milano), al culmine di una violenta lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. I due sono stati portati nel carcere di San Vittore di Milano.

L'omicidio a Pioltello

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sono verificati intorno alle 22:00 di sabato sera, lo scorso 31 gennaio, quando un vicino di casa ha lanciato l'allarme, riferendo di aver visto il 31enne – senza fissa dimora e con precedenti per resistenza e reati contro il patrimonio – precipitare nel vuoto dall'ottavo piano del palazzo in via Cimarosa (Pioltello).

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che, però, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite con altri due uomini di origini colombiane. Ad avvalorare tale ipotesi, il fatto che l'appartamento dal quale l'uomo è precipitato fosse completamente a soqquadro. In più, sul corpo del 31enne sarebbero stati trovati i segni di un'aggressione. Elementi che hanno portato il pm di turno Stefano Ammendola ad aprire un fascicolo per omicidio.