Precipita dalla finestra del suo palazzo: morta una donna di 77 anni Una donna di 77 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo a Bergamo: è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

A cura di Ilaria Quattrone

È caduta dal quarto piano del palazzo ed è morta: è successo a Bergamo nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 aprile. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La vittima è una donna di 77 anni: sembrerebbe essersi trattato di un incidente, ma per il momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

La donna è caduta dal quarto piano

La tragedia è avvenuta in via Einstein, nel quartiere Colognola. Un gruppo di ragazzi era seduto su una panchina quando, come ha riferito alla polizia intervenuta sul posto, ha visto la donna precipitare dall'edificio. Stando alle loro parole hanno sentito prima un urlo e poi un tonfo: la 77enne è caduta dal quarto piano. Al loro arrivo, i medici e i paramedici del 118 hanno notato che respirava ancora ma purtroppo la donna è morta poco dopo. Appena ne è stato dichiarato il decesso, gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e sentito anche una parente della vittima.

La 77enne soffriva di perdite di equilibrio

Si tratta, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", della sorella della vittima: la donna ha raccontato che la 77enne soffriva di perdite di equilibrio. Ad aiutarla con le faccende domestiche in casa, c'era una ragazza. Non è chiaro se fosse presente al momento dell'incidente. Gli investigatori deducono che si tratti di un incidente, ma al momento non si escluda alcuna ipotesi: la Procura infatti ha deciso di disporre l'autopsia. Nei prossimi giorni si potrà quindi avere un quadro più chiaro della vicenda.