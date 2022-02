Precipita da un’impalcatura e fa un volo di quattro metri: operaio di 54 anni in gravi condizioni Un operaio di 54 anni è precipitato da un’impalcatura e ha fatto un volo di quattro metri: è successo a Lazzate, comune in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 febbraio, un operaio è precipitato da un'impalcatura a Lazzate, comune in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Non è ancora chiara la dinamica né se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza: si cercherà di capire se l'operaio indossasse un'imbracatura.

Ha fatto un volo di quattro metri

L'incidente è avvenuto alle 14.35: l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato in via Libertà al civico 12 un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. L'episodio si è verificato in un cantiere: secondo quanto riportato nella nota di Areu, il 54enne ha fatto un volo di circa quattro metri. I medici e i paramedici, mentre fornivano le prime cure sul posto, hanno constato che avesse riportato un trauma cranico commotivo e un trauma alla schiena. Per questo motivo, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele.

A Bergamo operaio colpito dal tubo di una betoniera

Quello di questo pomeriggio non è l'unico incidente sul lavoro. Un altro si è verificato in un cantiere stradale a Bergamo: un operaio è stato colpito dal tubo di una betoniera. Ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. L'allarme è stato lanciato da alcuni colleghi. Anche in questo caso, la dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Sono intervenuti anche i tecnici di Ats così da verificare che gli operai stessero lavorando in condizioni sicure.