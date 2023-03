Precipita con il deltaplano e si schianta contro un albero: è grave Un uomo è decollato con il deltaplano sopra i monti di Suello, in provincia di Lecco, ma in fase di atterraggio si è schiantato contro un albero: è stato soccorso in codice giallo.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nel pomeriggio di oggi martedì 21 marzo. Un uomo è decollato con il deltaplano sopra i monti di Suello, in provincia di Lecco, ma in fase di atterraggio qualcosa è andato storto. Il deltaplano infatti si è andato a scagliarsi contro un albero: l'uomo, 39enne originario dello Sri Lanka e residente a Milano, è rimasto gravemente ferito tanto che è stato soccorso in codice giallo ed è stato trasferito in ospedale. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Problemi durante l'atterraggio

Stando alle prime informazioni riportate da Prima Como, il 39enne avrebbe sbagliato a compiere una manovra di atterraggio finendo poi a schiantarsi contro l'albero. Paura anche per i passanti che si trovavano lungo la ciclabile che costeggia la Statale 36 che hanno assistito alla scena. Subito è stato lanciato l'allarme al 112 e in poco tempo sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari. Ora si procederà con tutti gli accertamenti del caso.

Uomo resta incastrato tra gli alberi con il parapendio

Solo poche ore prima la stessa sorte è toccata a un uomo che con il parapendio è rimasto incastrato sui monti di Canzo, nel Lecchese. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato ferite ed è stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno portato al sicuro. Forse una raffica di vento lo ha fatto sbattere contro un albero. L'uomo fortunatamente è riuscito a recuperare il suo cellulare e a chiamare i soccorsi. Una volta sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori sanitari hanno trovato l'uomo appeso nel vuoto tra gli alberi: per permettere il recupero in sicurezza è stato necessario l'intervento dell'elicottero. Pochi minuti dopo l'uomo era in sicurezza.