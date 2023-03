Parapendio si impiglia negli alberi: il pilota resta sospeso nel vuoto Un uomo è rimasto impigliato tra i rami di un albero con il suo parapendio: è successo in provincia di Como. I vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Un parapendio è rimasto impigliato tra i rami di un albero: l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo, sui monti di Canzo. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato ferite ed è stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno portato al sicuro.

La sua sarebbe dovuta essere un'esperienza spensierata e tranquilla, ma si è trasformata in un incubo. Forse una raffica di vento lo ha fatto sbattere contro un albero. Oppure, più semplicemente, potrebbe essere stata una manovra sbagliata. In ogni caso, la tela del suo parapendio è rimasta impigliata tra i rami degli alberi che si trovano nella zona boschiva del Monte Barzaghino.

È stato il pilota stesso a chiamare i vigili del fuoco che lo hanno salvato

Fortunatamente l'uomo, che si trova alla guida del parapendio, non si è minimamente perso d'animo. È riuscito a recuperare il suo cellulare e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, raggiunto il luogo, hanno trovato l'uomo sospeso nel vuoto e a circa sei metri d'altezza. Hanno subito capito che non avrebbero potuto aiutare da terra a causa soprattutto della fitta vegetazione.

È quindi decollato un elicottero che ha issato il pilota con un verricello e lo ha staccato dal paripendio. Dopo averlo salvato e portato in un luogo sicuro a terra, i vigili del fuoco hanno constato che per fortuna non aveva riportato nessuna ferita né contusione. Non è stato quindi necessario né il supporto dei medici e paramedici del 118 né il trasferimento in ospedale. Una volta che è tornato tutto alla normalità, il pilota ha potuto spiegare come sia finito bloccato tra i rami.