Perde il controllo dello scooter e finisce contro un palo, morto un 41enne Rachid Farouk è morto ieri sera, 9 ottobre, in seguito a un incidente stradale. Il 41enne residente in Brianza avrebbe perso il controllo del suo scooter a Lomazzo (Como) finendo contro un palo fuori strada.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 41enne è deceduto ieri sera, lunedì 9 ottobre, nella frazione Manera di Lomazzo (in provincia di Como) dopo essersi schiantato con lo scooter contro un palo. Il motociclista, Rachid Farouk, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire finendo fuori strada. Le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali nonostante l'intervento dei soccorsi. Il magistrato di turno alla Procura di Como, Antonio Nalesso, ha disposto il sequestro della moto e l'autopsia sul corpo del 41enne residente in Brianza che lascia una figlia piccola e la moglie.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione fornita dai carabinieri di Lomazzo, Farouk stava percorrendo via Roma in sella al suo maxi scooter T-Max. Ad un certo punto, intorno alle 21:30, il 41enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo fuori strada.

I rilievi eseguiti sul luogo dell'incidente hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Sono stati alcuni testimoni a chiamare il 118. I sanitari sono intervenuti sul posto con un'ambulanza e hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Leggi anche Perde il controllo della moto e va a sbattere contro il guardrail: morta ragazza di 17 anni

Le indagini dei carabinieri

Farouk, però, è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Il 41enne, di origini marocchine, risiedeva a Cogliate (in provincia di Monza e della Brianza) insieme ad alcuni parenti. Sua moglie e la loro figlia, invece, vivono ancora in Marocco.

Sul caso stanno ancora lavorando i carabinieri di Lomazzo, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Il magistrato della Procura di Como, Antonio Nalesso, ha già disposto il sequestro della moto. Sul corpo di Farouk, inoltre, sarà eseguita un'autopsia nei prossimi giorni.