Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, 65enne morto sul colpo Un uomo di 65 anni è morto nella mattinata di oggi a seguito di un incidente stradale a Riva di Solto, in provincia di Bergamo.

Foto di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 24 aprile, a Riva di Solto, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 65 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Il 65enne, a bordo della sua Fiat Punto, è improvvisamente uscito di strada. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Era residente a Cividate Camuno, in Valle Camonica. Secondo quanto comunicato dai carabinieri di Clusone, intervenuti per effettuare tutti gli accertamenti del caso, il 65enne avrebbe fatto tutto da solo. Da chiarire ancora i motivi che hanno portato la sua auto a uscire di strada.

Tragedia nel Ravennate, auto esce di strada: morta una 19enne

Un'altra tragedia si è consumata questa notte in provincia di Ravenna dove, lungo la statale 16, un'auto è uscita di strada cappottandosi. Vittima dell'incidente una ragazza di 19 anni, Desire Baldi, residente ad Argenta. La giovane, secondo quanto ricostruito da forze dell'ordine e vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e schiacciata dall'auto. Inutili tutti i tentativi di rianimazione operati dalle equipe mediche sopraggiunte: Desire è morta tra le lamiere. Con lei c'erano altri ragazzi. Due di loro sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna in condizioni non gravi, un terzo è stato portato invece in condizioni gravi al pronto soccorso di Cesena. I medici della struttura che l'hanno preso in cura avrebbero stabilito, fortunatamente, che il giovane non sia in pericolo di vita. I carabinieri di Cervia sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e capire perché l'auto sia uscita di strada.