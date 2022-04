Ravenna, auto esce di strada e si ribalta: morta la diciannovenne Desire Baldi Tragedia nella notte in provincia di Ravenna dove una ragazza di 19 anni, Desire Baldi, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale.

Aveva solo 19 anni Desire Baldi, la giovane che nella notte tra ieri e oggi è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale nel Ravennate. Il sinistro si è verificato all'altezza di Mezzano, lungo la strada statale 16, a poche decine di chilometri da Argenta, cittadina nella quale Desire viveva con la madre.

Auto esce fuori strada e si ribalta, morta una diciannovenne

Secondo quanto comunicato finora dalle forze dell'ordine intervenute, la 19enne era a bordo dell'automobile insieme ad altre quattro persone. Il veicolo è uscito di strada per cause ancora da accertare, rovesciandosi e finendo in una scarpata che costeggia la carreggiata. A causa del violento impatto, Desire è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo sotto l'automobile, che l'ha schiacciata. Tempestivi i soccorsi, allertati da alcuni presenti, arrivati immediatamente sul posto. Le squadre di operatori sanitari del 118 intervenute si sono precipitate lungo la statale 16 cercando, invano, di salvare la vita della 19enne. Con loro anche i vigili del fuoco di Cervia e i carabinieri della Compagnia di Ravenna.

Altri tre ragazzi feriti, non sono in pericolo di vita

I pompieri hanno aiutato le squadre di medici a recuperare il corpo della diciannovenne oltre a mettere in sicurezza l'area, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli operatori del 118 hanno soccorso anche gli altri ragazzi presenti nell'automobile, trasferendone due al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti e sarebbero fuori pericolo di vita. Un altro giovane è stato invece portato al pronto soccorso del Bufalini di Cesena dove è stato preso in cura dai medici della struttura: le sue condizioni sarebbero gravi ma fortunatamente, anche lui, non rischierebbe la vita.