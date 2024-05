Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro di una casa nel Mantovano: grave un 22enne

video suggerito

Sbanda e finisce contro un muro. Grave un ragazzo di 22 anni di Spineda, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto verso le 20 di giovedì 16 maggio in una strada della periferia di Gazzuolo, nel Mantovano. Il giovane sembra aver fatto tutto da solo. Il muro dove si è schiantato appartiene a una casa, fortunatamente, non abitata.

La dinamica dell'incidente

Un ragazzo 22enne ha perso il controllo della sua automobile, un Opel Corsa, ed è finito contro il muro di una casa. Stava guidando lungo la strada provinciale 61 che collega il paese di Gazzuolo, in provincia di Mantova, con Spineda, nel Cremonese, dove vive il giovane. Il punto in cui è avvenuto l'incidente è considerato pericoloso perché crea una strettoia in mezzo alle case.

La casa contro cui il giovane ha sbattuto è stata danneggiata: pezzi di calcinacci e di mattoni hanno invaso la strada. Fortunatamente, non era abitata. La famiglia che ci viveva fino a poco tempo fa si era trasferita altrove. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare.

Le condizioni del giovane

Il ragazzo è in gravi condizioni. La sua macchina era tutta accortocciata tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Viadana per estrarlo dalla vettura. Successivamente, è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Brescia in codice rosso.

