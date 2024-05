video suggerito

Colpisce un'auto dopo averla superata con il suo scooter e finisce a terra: morto 37enne Un 37enne è deceduto dopo essere finito a terra con il suo scooter. Il motociclista, residente nel Mantovano, avrebbe urtato la parte anteriore di un'auto che stava sorpassando.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 37enne è deceduto nella mattinata di oggi, sabato 18 maggio, in seguito a un incidente stradale a Pegognaga (in provincia di Mantova). L'uomo, a bordo del suo scooter, avrebbe urtato la parte anteriore di un'auto dopo aver superato una fila di vetture. L'impatto è stato violento e gli ha provocato un forte trauma cranico e alcune fratture. Nonostante l'intervento dei sanitari, il motociclista è morto prima del trasporto in ospedale. Illeso, invece, l'automobilista.

I carabinieri di Gonzaga hanno effettuato i rilievi lungo la strada provinciale 49 nel Basso Mantovano, in località Polesine. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il 37enne abbia provato a superare una serie di veicoli con il suo scooter. Poiché dall'altro lato stavano sopraggiungendo altre vetture, avrebbe sterzato per rientrare in corsia. In quel momento, però, avrebbe urtato la parte anteriore di una Fiat 600 che lo ha fatto sbalzare.

A bordo dell'auto c'era un 90enne che, come è stato possibile vedere dai segni lasciati sull'asfalto, avrebbe provato a evitare l'impatto senza riuscirci. Finito a terra, il 37enne è stato soccorso dagli operatori sanitari, arrivati anche con un elisoccorso decollato da Parma, e dai vigili del fuoco.

Le condizioni del 37enne, residente proprio a Pegognaga, sono apparse subito disperate. I medici lo hanno trovato in arresto cardiaco, con un forte trauma e alcune fratture rimediate nella caduta. Nonostante i tentativi fatti per rianimarlo, il motociclista è deceduto prima del trasporto in ospedale. Il 90enne alla guida della Fiat 600, invece, ne è uscito illeso seppur spaventato. I carabinieri di Gonzaga dovranno verificare la ricostruzione e attribuire eventuali responsabilità.