Perde il controllo dell'auto e sfonda l'ingresso del supermercato: aveva sbagliato a inserire la marcia Una Mercedes ha sfondato l'ingresso del supermercato Unes di Parabiago (Milano) nel pomeriggio del 2 giugno. Alla guida c'era un uomo di 90 anni che avrebbe sbagliato a inserire la marcia.

A cura di Enrico Spaccini

L'auto finita dentro il supermercato Unes di Parabiago (foto da Facebook – Fabrizio Croce)

Un 90enne nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno, ha perso il controllo della sua auto e ha sfondato la vetrina dell'ingresso del supermercato Unes (U2) di via Cuoco a Parabiago, nella città metropolitana di Milano. La vettura, una Mercedes station wagon, ha travolto tutto ciò che ha trovato in mezzo al suo percorso arrivando a danneggiare anche le casse dell'esercizio commerciale. Al suo interno c'erano diversi clienti e parte del personale, tutti rimasti illesi. L'anziano, invece, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.

L'ingresso del supermercato sfondato (foto da Facebook – Fabrizio Croce)

"Schivato per poco", ha scritto uno dei clienti presenti all'interno del supermercato al momento dell'incidente, "ero in cassa". Non è ancora chiaro il motivo, ma la station wagon è entrata con notevole velocità all'interno del negozio, quanto bastava per sfondare la vetrina e danneggiare seriamente le casse e alcuni scaffali.

I vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti pochi minuti dopo per mettere in sicurezza l'area e per estrarre l'auto dall'esercizio commerciale. Nessuno si sarebbe fatto male, nemmeno l'uomo di 90 anni che si trovava al volante. Al momento, l'ipotesi più probabile è che abbia sbagliato a inserire la marcia, mettendo la prima anziché la retro, scattando così all'improvviso in avanti.

Insieme ai pompieri, sono comunque arrivati anche i sanitari del 118 inviati dalla Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica. Il personale medico ha prestato soccorso all'anziano alla guida della Mercedes e ha deciso di trasportarlo all’ospedale di Castellanaza (in provincia di Varese) in codice verde per alcuni accertamenti.