Perde il controllo dell’auto e finisce nel lago: gravissima una ragazza di 21 anni Una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della sua auto finendo in un laghetto. Si trova ora in gravi condizioni all’ospedale a Sondrio.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in gravissime condizioni una ragazza di 21 anni all'ospedale di Sondrio dopo essere stata coinvolta in un incidente pochi minuti prima. Stando alle prime informazioni, la giovane, residente nella città della Valtellina, avrebbe perso il controllo della sua auto finendo in un laghetto della zona.

La dinamica dell'incidente

Cosa sia successo è ancora tutto da capire. Al momento risulta che l'auto si sia ribaltata finendo nell'acqua di un laghetto di proprietà di una ditta specializzata in fiori e lavori di giardinaggio. Subito la chiamata ai soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno visto l'auto completamente distrutta. Subito la ragazza è stata estratta dalla lamiere ma le sue condizioni sono apparse fin da subito serie. La 21enne è stata trasferita con la massima urgenza in ambulanza: non è ancora chiaro se è fuori pericolo.

Le indagini delle forze dell'ordine

Ora resta da capire perché la giovane avesse perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore. Le indagini delle forze dell'ordine e gli accertamenti dei medici nelle prossime ore potranno risolvere tutti i dubbi. Intanto a causa dell'incidente sulla statale 38 dello Stelvio si sono formate lunghe code e forti rallentamenti al traffico: le auto sono state bloccate o deviate in altre strade durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.