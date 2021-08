Perde il controllo della sua Ferrari e si schianta contro il guard rail: ferita la donna alla guida Un donna di 40 anni alla guida di una Ferrari è andata a sbattere in modo violento contro le barriere di protezione della strada statale della Malpensa, in provincia di Varese. Stando alle prime informazioni, la donna ha perso il controllo della sua auto per motivi ancora da accertare: non sarebbero state coinvolte altre macchine.

A cura di Giorgia Venturini

Ha perso il controllo della sua Ferrari ed è andata a sbattere contro le barriere di protezione della strada statale della Malpensa, quello che collega il terminal 1 al terminal 2. È successo oggi mercoledì 4 agosto vicino all'aeroporto in provincia di Varese: dalle prime informazioni sembrerebbe che al volante della Ferrari ci fosse una donna subito soccorsa dopo il violento impatto.

La donna alla guida è stata portata in ospedale

Sul posto, dopo che gli altri automobilisti hanno lanciato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un'autopompa e un fuoristrada: come riporta Varese News, questi hanno messo prima in sicurezza l'auto e la donna per poi aiutare a togliere la Ferrari dalla strada. La donna, di 44 anni, è stata subito soccorsa dai paramedici del 118 di Busto Arsizio e trasportata all'ospedale di Gallarate dove è stata ricoverata per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni. Intanto la Ferrari è andata distrutta dopo il violento impatto. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto: per il momento non risultano altre auto coinvolte. Tra le ipotesi quella della velocità e della pioggia battente caduta in giornata.

Altro grave incidente con una Lamborghini

Non sarebbe la prima volta che un'auto di lusso finisce protagonista di un incidente: lo scorso febbraio un uomo di 37 anni aveva perso il controllo della sua Lamborghini andando a sbattere prima contro alcune piante della careggiata e urtando poi altre vetture in sosta lungo una strada di Rovellasca, in provincia di Como. Stando alle primissime informazioni, l'auto con a bordo due uomini di 37 anni è uscita fuori strada mentre stava percorrendo via Cesare Battisti: l'uomo alla guida non è riuscito ad evitare alcune auto in sosta. Lo schianto sarebbe stato violentissimo.