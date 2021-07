Donna colpita da infarto mentre guida in autostrada: la salvano gli agenti di polizia Una donna di 73 anni è stata colpita da infarto mentre era alla guida della sua auto mentre era nei pressi del casello di Brescia Ovest nella mattina di martedì 20 luglio. A chiamare i soccorsi è stata l’amica che era in macchina con lei: a portare la donna in ospedale sono stati gli agenti di polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Era al volante della sua auto e viaggiava in autostrada quando si è accasciata sul volante dopo esser stata colpita da un infarto. È quello che è successo a una donna di 73 anni, residente a Cremona, mentre era nei pressi del casello di Brescia Ovest nella mattina di martedì 20 luglio: la 73enne, secondo quanto riporta l'Eco di Bergamo, era in auto con un'amica quando si è accorda del malessere. Fortunatamente ha fatto in tempo a fermare l'auto vicino ormai al casello prima di accasciarsi al volante.

A portare la donna in ospedale sono stati gli agenti di polizia

L'amica ha subito chiamato la polizia che una volta sul posto ha immediatamente soccorso la donna: prima è stata fatta sdraiare sui sedile posteriori e poi gli agenti, una volta accertati che l'ambulanza fosse ancora lontana, hanno acceso le sirene e portato la donna all'ospedale Poliambulanza di Brescia, distante una decina di chilometri dal casello. Uno degli agenti ha guidato l'auto della 73enne perché l'amica era troppo agitata. Intanto l’altro agente, alla guida dell'auto della pattuglia, ha fatto da apri pista. Dopo pochissimi minuti la donna è arrivata in ospedale ed è stata affidata alle cure dei medici. A spiegare l'esatta dinamica di quanto è accaduto è stata l'altra passeggera, raccontando che la sua amica era stata colpita da un infarto proprio quando stava viaggiando in autostrada. Solo l'immediato intervento della polizia è stato possibile salvare la donna che ora è stata ricoverata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intanto il traffico sulla A4 è stato ripreso regolarmente e non ha subito particolari rallentamenti.