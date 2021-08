Moto si schianta contro il guard rail: morto centauro di 39 anni Un uomo di 39 anni è morto dopo che ha perso il controllo della sua moto: è successo questa mattina a Gavardo (Brescia). Un altro incidente si è verificato invece a Desenzano del Garda: un’auto ha travolto un gruppo di ragazzini, due di loro sono stati trasportati in ospedale e uno versa in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guard rail: è successo sulla strada provinciale 57 di Gavardo (Brescia) nella mattinata di oggi, giovedì 19 agosto, poco dopo le 7 del mattino. L'incidente è stato però fatale per il 39enne che è morto sul colpo. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale per svolgere tutti i rilievi.

L'uomo ha perso il controllo della sua moto

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che la moto sia slittata probabilmente mentre il centauro stava scalando le marce della sua Ducati. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma l'uomo era già morto. La polizia locale sta conducendo tutti gli accertamenti per cercare di capire cosa possa essere successo. Soprattutto se l'incidente sia stato causato da un improvviso malore o da un errore di distrazione.

Incidente a Desenzano del Garda, minori travolti da un'auto: uno è grave

Intanto sempre oggi a Desenzano del Garda (Brescia) un gruppo di ragazzi è stato travolto da un'auto: sulla strada provinciale 11, all'altezza dell'uscita di Rivoltella, i minorenni si trovavano a bordo strada per sistemare un guasto ai loro motorini. La conducente sembrerebbe non essersi accorta della loro presenza e li avrebbe investiti. È stata poi lei a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate due automediche, due ambulanze e un elicottero. Due minori sono stati trasportati in ospedale e uno dei due sembrerebbe essere in pericolo di vita. Proprio questo è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Civile di Brescia. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Desenzano e intanto tre motorini e l'auto sono stati posti sotto sequestro.