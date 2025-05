video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro un negozio a Manerbio: morto un 49enne, ferita la moglie Un 49enne si è schiantato con la moto contro la vetrina di un negozio a Manerbio (Brescia) intorno alla mezzanotte del 3 maggio. L'uomo è deceduto sul colpo, mentre è rimasta ferita la moglie che viaggiava con lui.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 49enne è deceduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio in seguito a un incidente stradale avvenuto nel centro di Manerbio (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo era alla guida di una moto quando, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Il motociclista è deceduto all'impatto, nonostante i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita, mentre la moglie che viaggiava sulla parte posteriore della due ruote è stata sbalzata. La donna è ricoverata ora in codice giallo all'ospedale di Manerbio.

Lo schianto si è verificato intorno alla mezzanotte lungo via Mazzini, nel centro di Manerbio. Secondo quanto riferito da alcuni ragazzi che si trovavano in zona in quel momento, la moto guidata dal 49enne avrebbe impennato poco prima di battere contro il cordolo del marciapiede. La Yamaha, a quel punto, è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio dopo essersi ribaltata.

A chiamare i soccorsi sono stati gli stessi ragazzi. Il personale sanitario ha provato per circa un'ora a rianimare il 49enne, il quale però era ormai deceduto. La moglie che viaggiava con lui è rimasta ferita dopo essere stata sbalzata. I sanitari l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di Manerbio e non dovrebbe essere in pericolo di vita. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri. Il 49enne, che viveva in paese, lascia la moglie e tre figli.