Chi era Cristian Ferraboschi, morto in un incidente con la moto a Manerbio mentre tornava a casa con la moglie Cristian Ferraboschi è morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio a Manerbio (Brescia), dove viveva. Il 49enne stava tornando a casa con la moto, con la moglie seduta dietro, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro la vetrina di un negozio. La 46enne avrebbe riportato ferite non gravi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Cristian Ferraboschi, l'uomo che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio è deceduto in seguito a un incidente stradale a Manerbio (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito, il 49enne, residente in paese, stava tornando a casa in moto con la moglie quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro la vetrina di un negozio. I sanitari intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. La 46enne che viaggiava con lui è stata trasportata in ospedale in codice giallo e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ferraboschi e la moglie, di 46 anni, stavano tornando a casa in sella a una moto Yamaha. Guidava il 49enne e, mentre percorrevano via Mazzini, avrebbe perso il controllo della due ruote. Alcuni ragazzi, che avrebbero assistito allo schianto e poi richiesto l'intervento dei soccorsi, la moto stava impennando quando, con la ruota posteriore, ha urtato il cordolo di un marciapiede.

Il 49enne avrebbe perso così il controllo della moto, finendo per schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Sua moglie, invece, è stata sbalzata via. All'arrivo dei sanitari, con tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso da Brescia, Ferraboschi era in arresto cardiaco. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo, ma alla fine hanno dovuto constatare sul posto il suo decesso.

La 46enne, invece, avrebbe riportato conseguenze meno gravi e ora è ricoverata in ospedale. Le indagini e la ricostruzione di quanto accaduto sono ora al vaglio dei carabinieri della Stazione locale. Molto conosciuto in paese, Ferraboschi lascia tre figli.