Perde il controllo della moto e si schianta contro un fuoristrada, morto un 36enne Un 36enne è deceduto dopo essersi schiantato con la moto contro un fuoristrada lungo via Brescia, a Provaglio d’Iseo. Il giovane avrebbe perso il controllo della due ruote in uscita da una curva.

Un 36enne è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, in seguito a un incidente stradale. Il giovane era alla guida della sua moto quando ha preso una curva di via Brescia, che collega Provaglio d'Iseo con Fantecolo, a velocità sostenuta sbandando sulla corsia opposta. In quel momento stava transitando un piccolo fuoristrada Suzuki che lo ha travolto facendolo finire contro il muretto a lato della strada. I sanitari arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del 36enne.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 e la dinamica è ormai chiara, anche se la polizia stradale deve completare gli accertamenti del caso. Il 36enne alla guida della motocicletta era un ragazzo di origine albanese residente a Rovato, ma la sua identità è riservata fino a che i suoi familiari non saranno stati avvisati.

Il fuoristrada contro il quale si è schiantato, sebbene di dimensioni non eccessive, è piuttosto robusto e con i paraurti rinforzati. Inoltre, pare che il 36enne stesse viaggiando a una velocità sostenuta, cosa che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e che ha reso l'impatto con la vettura mortale. Il corpo del motociclista è stato estratto da sotto il fuoristrada.

Sul posto è arrivata l'ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo e l'elisoccorso decollato da Bergamo, ma il 36enne è morto all'impatto con il fuoristrada. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo, per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi del caso.