video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro le pareti della galleria: morto 52enne Un 52enne è morto nella giornata dell’1 gennaio all’ospedale Sant’Anna di Como. L’uomo era arrivato in condizioni critiche, dopo essersi schiantato con la moto contro le pareti della galleria di Brienno. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver impattato con un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento dei vigili del fuoco nella galleria di Brienno

Un 52enne è deceduto nella giornata di ieri, mercoledì 1 gennaio, in seguito a un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria di Brienno (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava in sella alla sua moto quando, per ragioni che devono essere ancora accertate, avrebbe impattato con l'auto che lo precedeva. Lo scontro gli avrebbe fatto perdere il controllo della ruote, facendolo andare a sbattere contro le pareti del tunnel. Il motociclista è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Anna di Como.

L'incidente si è verificato poco prima delle 12 dell'1 gennaio. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, intervenuta lungo la statale del lago di Como insieme ai carabinieri del nucleo Radiomobile. Secondo una prima ricostruzione, il 52enne stava viaggiando in sella alla sua moto in direzione Argegno. Mentre percorreva la galleria di Brienno, avrebbe urtato l'auto che lo precedeva. L'impatto gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo schiantare contro le pareti del tunnel.

All'arrivo dei soccorsi del 118, con elicottero, ambulanza e automedica, le condizioni del motociclista erano apparse subito critiche. Il 52enne, infatti, per l'impatto e per la caduta aveva riportato ferite e traumi gravissimi. I sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como, ma poche ore dopo è deceduto.

Gli agenti della stradale sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto e per rilevare eventuali responsabilità. Del caso è stata informata la Procura di Como, che dovrà decidere se e quali accertamenti disporre.