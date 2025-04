Perde il controllo della moto e si schianta a Milano: 44enne finisce in ospedale

video suggerito

Un motociclista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Baroni a Milano nella serata di Pasquetta. Sul posto vigili del fuoco, medici e paramedici del 118 e polizia locale che ora indaga sull'accaduto.

A cura di Giulia Ghirardi

Un motociclista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Baroni a Milano nel corso della serata di ieri, lunedì 21 aprile, Pasquetta. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e medici e paramedici del 118.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, lo schianto si sarebbe verificato intorno alle ore 22:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 22:26 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, il sinistro si sarebbe verificato all'altezza del civico numero 21 di in via Baroni quando il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando finendo per schiantarsi. All'arrivo degli operatori sanitari del 118, l'uomo era sveglio e cosciente, in condizioni migliori rispetto a quanto ritenuto inizialmente. Nonostante questo i soccorritori hanno comunque deciso di trasferire l'uomo al pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano per essere sottoposto ad alcuni accertamenti.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui sono al lavoro le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e accertare l'eventuale responsabilità di terzi.