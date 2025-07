Perde il controllo della moto e cade a Luisago: morto il 33enne Rocca La Cognata

Rocca La Cognata (foto da Facebook)

Rocco La Cognata è morto nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Luisago (in provincia di Como). Il 33enne stava tornando a casa a Sesto San Giovanni (nel Milanese) con la sua moto, quando all'improvviso sarebbe caduto rovinosamente a terra per cause ancora in fase di accertamento. Soccorso con la massima urgenza, è deceduto all'ospedale Sant'Anna per le lesioni riportate nello schianto.

La Cognata era originario di Gorla Minore, nel Varesotto, ma da qualche tempo si era trasferito a Sesto San Giovanni e lavorava in Svizzera. Il 33enne, però, era particolarmente conosciuto nel mondo del fighting: dopo esseri laureato pluricampione di Thai Boxe, si era dedicato al K1 e al pugilato. Si allenava alla Fighting Ground Boxing Club di Marnate.

Classe 1992, La Cognata avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto mentre percorreva via Risorgimento a Luisago intorno alle 22:30 del 16 luglio, finendo per sbattere contro un'auto. Stando a quanto emerso finora, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. I primi a soccorrerlo sono stati due agenti di polizia, poi raggiunti dai volontari della Croce Rossa, dal personale dell'auto medica e dai sanitari con l'elisoccorso.

Leggi anche Si schianta con la sua moto nel Mantovano e muore: chi era Luca Bertagnoli

Dopo i primi tentativi di rianimarlo, i soccorritori lo hanno trasportato con la massima urgenza e in condizioni disperate all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno eseguendo i vari accertamenti i carabinieri della Compagnia di Cantù.