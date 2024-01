Perché il trasferimento dell’indagine sui pandori Balocco a Cuneo potrebbe favorire Chiara Ferragni Le due Procure che stanno indagando sul caso pandoro Ferragni-Balocco, ovvero Milano e Cuneo, stanno procedendo in parallelo e con la massima collaborazione: a un certo punto del procedimento giudiziario però una delle due Procura dovrà fare un passo indietro. Cosa cambierebbe per Chiara Ferragni se le indagini fossero seguite solo da Cuneo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Continuano le indagini delle due Procure sul caso pandoro Balocco-Ferragni. Milano e Cuneo stanno procedendo con la massima collaborazione con lo scopo di fare tutti gli accertamenti del caso e chiudere le indagini il prima possibile dato il clamore mediatico su questa vicenda. Come ribadito più volte dai magistrati, a un certo punto del procedimento giudiziario una delle due Procura dovrà fare un passo indietro e cedere la competenza all'altra.

Se non si arrivasse a un accordo, ovvero se tutte e due le Procure si ritenessero competenti a seguire il caso, spetterà alla Procura generale della Cassazione intervenire e scegliere il Tribunale chiamato a procedere. Ma cambierebbe qualcosa per le due indagate per truffa aggravata, ovvero Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, se fosse una o l'altra Procura a seguire il caso?

Cosa cambierebbe se le indagini fossero seguite solo da Cuneo

A punto in cui stanno le indagini ora nulla cambia: entrambe le Procure stanno procedendo allo stesso modo, ma le cose potrebbero cambiare. Al centro di accertamenti ora c'è da capire chi ha responsabilità per truffa: anche Cuneo ha aperto le indagini – sono stati chiesti e ottenuto da Milano ufficialmente gli atti – perché sosterrebbe che l'eventuale ingiusto profitto, requisito previsto per la qualificazione del reato di truffa, sia stato realizzato a Fossano, dove ha sede l'azienda dolciaria.

In altre parole: responsabile di un eventuale reato di truffa sarebbe chi ha incassato i guadagni della vendita del pandoro. Se così fosse la questione del cachet versato dall'azienda all'influencer, ovvero un milione e 100mila euro, potrebbe non c'entrare nulla con il reato: Chiara Ferragni potrebbe avere un ruolo più marginale. Sono ancora tutte ipotesi, che richiedono però ancora verifiche e verifiche. Anche perché la Procura di Milano non sarebbero convinta di questa piega dei fatti e per questo continua a indagare.

Come stanno proseguendo le indagini

Il fascicolo è quindi ancora sul tavolo di tutti e due gli inquirenti. Questa settimana si sta procedendo a sentire i teste, ovvero le persone informate sui fatti. Nessuno dei due magistrati che stanno seguendo il caso, ovvero Eugenio Fusco per Milano e Onelio Dodero per Cuneo, ha chiamato le indagate per ascoltarle: non si sa se questo avverrà, ma nel caso solo dopo aver sentito tutti gli altri teste. Le imprenditrici tramite i loro legali, la Ferragni è seguita dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone, potranno esprimere la volontà di un loro interrogatorio: stando a fonti Fanpage.it, l'influencer non vedrebbe l'ora.

Nell'ultimo comunicato del 14 gennaio i legali di Chiara Ferragni hanno precisato: "In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".