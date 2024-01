Chiara Ferragni sul caso Balocco: “Spero si risolva tutto presto, ho fiducia nella magistratura” Chiara Ferragni, intercettata da un giornalista della trasmissione Dritto e Rovescio, ha ribadito la sua totale fiducia nella magistratura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni è stata intercettata da un giornalista della trasmissione Dritto e Rovescio mentre si trovava con il suo avvocato. L'imprenditrice ha rilasciato una breve dichiarazione nella quale si è detta fiduciosa nella magistratura. Nel corso della puntata trasmessa giovedì 11 gennaio, sono intervenute anche Wanna Marchi e Stefania Nobile che hanno difeso la trentaseienne indagata per truffa aggravata dopo il caso del pandoro Balocco.

Caso Ferragni – Balocco, le dichiarazioni di Chiara ai giornalisti

Il giornalista di Dritto e Rovescio si è avvicinato a Chiara Ferragni che era in compagnia del suo avvocato. Le ha chiesto come abbia preso la notizia di essere indagata per truffa aggravata. L'imprenditrice ha replicato:

Quello che dovevo dire l'ho già detto. Spero che si risolva tutto al più presto. Sono totalmente fiduciosa nella magistratura. Grazie mille.

Wanna Marchi e Stefania Nobile difendono Chiara Ferragni

Wanna Marchi non ha dubbi, ritiene che Chiara Ferragni abbia avuto vicino persone che l'hanno "usata". Intervenuta a Dritto e Rovescio, ha aggiunto: "L'ho sempre ammirata, mi è sempre piaciuta. Le auguro di uscirne in maniera bella e pulita. C'è invidia. Il popolino non ama le persone belle, ricche, famose. Vorrebbero avere tutte personcine allo stesso livello. Lei è molto diversa da questo standard di persone. Quando i processi finiscono in televisione, non sono mai vinti. Io, nonostante non la conosca, ho tanta stima di lei e le voglio bene". Anche Stefania Nobile ha detto la sua:

In Italia non si perdona il successo. Di influencer ce n'è una, così come di televenditrici ce n'è una e si chiama Wanna Marchi. Per me l'errore più grosso di comunicazione è quel video in cui si autoaccusa di avere commesso un errore di valutazione. Perché se c'è stato questo errore lo dovrà decretare solo il magistrato. Io quel video di scuse lo avrei fatto in quella cabina armadio fichissima e avrei detto: "Ragazzi, io non ho bisogno di rubare perché io ho, non devo rubare per avere".

E ha concluso con una frecciatina: "Ricordo una storia in cui Fedez diceva a Chiara Ferragni che con quel vestito sembrava Wanna Marchi degli anni '80. E lei reagì come per dire: "Oddio no". Era meglio essere associata a Wanna Marchi anni '80 o essere associata a Wanna Marchi per un discorso di truffa? Questa domanda io farei a Chiara Ferragni oggi".