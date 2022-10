Perché i fidanzati investiti dal treno camminavano sui binari e perché il loro cane non si trova Cosa ha spinti i due fidanzati a camminare con il loro cane lungo quella ferrovia dove ogni ora passano diversi treni? Tutti i punti oscuri sulla morte di Heros Gobbi e Patrizia Libutti.

A cura di Giorgia Venturini

A pochi giorni dalla tragedia lungo i binari a Giussago, in provincia di Pavia, restano ancora tanti i punti da chiarire. Primo tra tutti perché le vittime, i due fidanzati Heros Gobbi e Patrizia Libutti, camminavano al buio lungo i binari in una delle zone più periferiche del paese. Cosa li ha spinti a percorrere metri e metri con il loro cane lungo quella ferrovia dove ogni ora passano diversi treni?

La tragedia poco dopo le 19 a Giussago

Sono tutte domande che ancora non hanno risposte. Certo è che la coppia è stata travolta e uccisa da un treno alle 19 di venerdì 21 ottobre mentre era a passeggio con il cane sui binari. Il macchinista li ha visti solo all'ultimo e non ha potuto far nulla: inutile qualsiasi tentativo di frenare in tempo, così come i tentativi dei sanitari per cercare di salvargli la vita. Per l'identificazione dei corpi sono stati necessari due giorni.

Chi erano le vittime dell'incidente

Le vittime sono Heros Gobbi e Patrizia Libutti, lui 46 anni e lei 45: l'uomo lavorava come magazziniere in una ditta di logistica, mentre Patrizia, divorziata con due figli piccoli nati da una precedente relazione, lavorava come addetta alle pulizie. Quando si erano fidanzati erano andati a vivere insieme prima a Busto Arsizio (Varese) e infine nel Pavese, a Giussago.

"Non li conoscevo personalmente, so soltanto che erano residenti alla frazione Moirago del nostro comune" ha dichiarato Albino Suardi, sindaco di Giussago. "Da quanto ci è stato riferito erano in giro con il cane, che però non è stato ritrovato. È una tragedia che mi addolora e colpisce profondamente la nostra comunità".

Non si trova il cane che era con loro

Entrambi avevano una passione per i cani: il 46enne ne aveva due, come mostrano le foto social. Patrizia li adorava tanto che anche lei postava foto con i due animali a quattro zampe. E proprio quella sera stavano passeggiando con il loro cane. Cane che però non si trova. Al momento infatti non è infatti ancora stato trovato. Non sarebbe però stato trovato morto vicino ai binari insieme ai due fidanzati.