Pensionate perdono il controllo dell'auto e si ribaltano in provincia di Lecco: trasferite in ospedale Nel pomeriggio di lunedì 21 aprile due donne di 76 e 79 anni hanno perso il controllo dell'auto che stavano guidando e, dopo aver sbattuto contro il guard rail, si sono ribaltate a Sueglio (Lecco).

Nel primo pomeriggio di oggi due donne pensionate di 76 e 79 anni hanno perso il controllo della Fiat Panda su cui erano a bordo mentre percorrevano via Valvarrone, vicino alla strada provinciale 67 dell'Alta Valsassina. L'automobile è finita prima contro il guard rail, ha urtato contro il parapetto ai lati della carreggiata e dopo l'impatto si è ribaltata su un fianco.

L'incidente è avvenuto attorno alle 13:40 di oggi, lunedì 21 aprile, all'altezza di Sueglio, in provincia di Lecco. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i volontari del Soccorso bellanese e gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici di Areu, arrivati in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza alle due donne, che erano rimaste intrappolate nell'abitacolo dell'automobile. Nonostante il brutto incidente, le condizioni delle due automobiliste sono apparse meno gravi del previsto e sono state trasferite dai volontari in codice giallo all'ospedale di Lecco, riportando soltanto alcune ferite di lieve entità.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lecco che hanno messo in sicurezza la vettura e i carabinieri del comando di Lecco, che hanno momentaneamente chiuso il traffico della strada interessata per facilitare le operazioni di soccorso.