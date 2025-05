video suggerito

Scontro tra un’auto e una moto in provincia di Lecco: morto un motociclista di 48 anni Questa mattina un motociclista di 48 anni è morto in uno scontro con un’auto in provincia di Lecco. I due mezzi stavano percorrendo in direzione sud la Statale 36. Lo schianto è avvenuto nel tratto tra Annone Brianza e Cesana. La carreggiata in direzione Milano è rimasta chiusa per i rilievi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Questa mattina un'auto e una moto si sono scontrate in provincia di Lecco, sulla strada Statale 36 in direzione sud. Lo schianto è stato tale che il motociclista è morto sul colpo mentre il conducente della macchina sarebbe rimasto illeso. La Polizia è arrivata sul posto e sta effettuando tutti i rilievi per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Nel frattempo la carreggiata verso Milano è stata chiusa, con ripercussioni sul traffico.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 19 maggio, poco prima delle 9:00. Non sono ancora chiare le modalità e le cause dello schianto: per il momento si sa soltanto che la moto, guidata da un 48enne, e l'auto con a bordo un 41enne si sono scontrate mentre percorrevano in direzione sud il tratto di strada statale 36 compreso tra Annone Brianza e Cesana, in provincia di Lecco.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'auto medica, un'auto infermieristica e un'ambulanza, hanno soccorso il 48enne che però è morto sul colpo. I medici e paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente dell'auto invece sarebbe illeso, ma è stato comunque postato in codice verde all'ospedale di Lecco per alcuni accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della Polizia stradale di Lecco, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire l'accaduto e accertare la responsabilità delle persone coinvolte.