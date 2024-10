Pensa di accendere un fumogeno alla partita di calcio del figlio, ma in realtà è un petardo: padre perde la mano

video suggerito

A Menaggio, in provincia di Como, si è registrato un brutto pomeriggio di sport. Un 53enne ha perso una mano perché gli è esploso un petardo durante la partita del campionato under 14 che il figlio stava disputando.

Nel primo pomeriggio di sabato 12 ottobre, a Menaggio in provincia di Como, un uomo è stato trasportato in ospedale perché gli è esploso un petardo tra le mani. Il 53enne, al momento dell'incidente, stava guardando la partita di calcio del figlio di 14 anni. Nonostante l'intervento chirurgico, all'uomo è stata amputata la mano sinistra e al momento resta ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di ricostruire la vicenda.

La dinamica dell'incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 nel campo sportivo della Madonnina, a Menaggio, dove si stava disputando la partita del campionato di calcio under 14 tra la squadra locale e l’Uggiatese. I Carabinieri stanno indagando per comprendere se il petardo sia stato dato al 53enne da un'altra persona presente alla partita. C'è il sospetto che la vittima possa averlo confuso con un fumogeno, motivo per il quale ha deciso di non gettarlo subito a terra.

L'operazione chirurgica e l'amputazione dell'arto

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari del presidio della Croce Rossa, l’automedica di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e l’eliambulanza del 118 di Sondrio. Nonostante questo, la gravità della situazione ha reso necessario il trasporto dell’uomo all’ospedale san Gerardo di Monza dove è arrivato intorno alle 19.30 in codice rosso.

Il 53enne è stato operato d'urgenza ma la condizione della mano non ha permesso ai medici di salvare l’arto che è stato amputato. Al momento, il ferito è ancora ricoverato in prognosi riservata. Sotto shock i presenti tra i quali c'era anche il figlio della vittima.