Spari nel parcheggio di un negozio a Vigevano: ragazzo di 28 anni ferito da un colpo di pistola Un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo esploso da un'arma da fuoco ieri sera in un parcheggio della zona commerciale di Vigevano (Pavia). I carabinieri sulle tracce dell'aggressore, fuggito dopo aver sparato.

Un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco esploso ieri sera martedì 12 novembre all'interno del parcheggio di un negozio di pneumatici che si trova lungo la circonvallazione esterna di Vigevano (Pavia), nel cuore della zona commerciale della cittadina lombarda.

L'allarme è scattato intorno alle 20.30. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica, con i carabinieri che adesso indagano sulla dinamica del fatto: i militari sono ora al lavoro per individuare l'aggressore, fuggito dopo aver rivolto l'arma contro la vittima.

I soccorritori hanno trovato il 28enne a terra, in una pozza di sangue. Lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.