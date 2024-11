Tabaccaio reagisce a un tentativo di rapina nel Pavese: ladro spara e lo colpisce a un piede

video suggerito

Il titolare di una tabaccheria di Bereguardo (in provincia di Pavia) è stato ferito a un piede da un proiettile partito, forse accidentalmente, dalla pistola di uno dei due ladri che hanno provato a rapinarlo. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 novembre, poco prima dell'orario di chiusura del negozio. Il 67enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo e le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Pavia stanno indagando per risalire all'identità dei due rapinatori, fuggiti a mani vuote in direzione Milano.

Il tentativo di rapina a Bereguardo

Stando ai primi accertamenti, il tentativo di rapina è avvenuto poco prima delle 19 del 6 novembre, quando ormai la tabaccheria stava chiudendo. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto due uomini, con il volto coperto, arrivare nei pressi del negozio a bordo di un'automobile di colore scuro e di dimensioni medie.

Questi, una volta entrati nella tabaccheria di piazza Patrioti, avrebbero iniziato a minacciare il titolare. Uno dei due impugnava una pistola che il 67enne non pensava fosse vera. Senza lasciarsi intimorire, l'uomo avrebbe afferrato un tubo che aveva a portata di mano e l'avrebbe lanciato contro i due malintenzionati.

Il proiettile ha rimbalzato sul pavimento

Forse stupito dalla reazione del tabaccaio, il ladro ha fatto partire un colpo dalla sua pistola. Non è ancora chiaro se abbia sparato intenzionalmente o per errore, fatto sta che il proiettile ha colpito il pavimento e, rimbalzando, è finito sul piede del 67enne.

I due ladri sono, quindi, risaliti sull'auto con cui erano arrivati e si sono allontanati in direzione Milano senza riuscire a rubare nulla. Il 67enne, invece, è stato soccorso dagli operatori sanitari e trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia per la ferita al piede.