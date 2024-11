video suggerito

Litiga con un uomo a Milano e lo minaccia con una pistola: parte un colpo e si ferisce a un piede Un 32enne si sarebbe ferito da solo a un piede sparandosi accidentalmente con una pistola. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava litigando con un’altra persona in via Padova, a Milano, e lo stava minacciando con l’arma. Il colpo sarebbe partito durante una colluttazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 32enne è stato soccorso alle prime ore di oggi, domenica 17 novembre, in via Padova a Milano per una ferita d'arma da fuoco. Stando a una prima ricostruzione, l'arma dalla quale è partito il colpo che lo ha raggiunto a un piede sarebbe la sua. Il giovane stava avendo una discussione con un altro uomo all'esterno di un locale e, probabilmente durante una colluttazione, il 32enne avrebbe fatto fuoco con una pistola accidentalmente ferendosi. Le sue condizioni non sono gravi e ora la polizia sta indagando con le ipotesi di reato di minacce e porto abusivo di armi.

La centrale operativa emergenza urgenza (Areu) è intervenuta in via Padova, nei pressi di via Bambaia non lontano da piazzale Loreto, con ambulanza e automedica intorno alle 4 del 17 novembre. In un primo momento si pensava che le condizioni del ferito fossero gravi. Per questo motivo, gli operatori sanitari sono intervenuti con la massima urgenza, in codice rosso. Una volta raggiunto, però, hanno potuto verificare che in realtà la ferita non era così grave e così lo hanno trasportato in codice verde all'ospedale San Raffaele di Milano.

Le indagini sono ancora in corso. Pare che il 32enne, di origini albanesi, dopo aver trascorso la serata in un locale, avesse avuto una discussione con un'altra persona. La lite sarebbe generata al punto che il 32enne ha estratto la pistola usandola per minacciare il rivale. Questo, però, si sarebbe scagliato contro di lui nel tentativo di disarmarlo e, durante la colluttazione, dall'arma è partito il colpo che ha raggiunto il 32enne a un piede.

Leggi anche Spari nel parcheggio di un negozio a Vigevano: ragazzo di 28 anni ferito da un colpo di pistola

Stando a questa prima ricostruzione, parrebbe dunque che il proiettile sia partito accidentalmente. Gli investigatori stanno cercando conferme sentendo testimoni e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, sia comunali che private, nella speranza che almeno una di queste abbia ripreso la scena.