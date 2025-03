video suggerito

Sparatoria in centro a Milano, ferito un 42enne alla testa: si cercano gli aggressori Un 42enne è stato ferito alla testa e al volto da due colpi di pistola esplosi nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo in corso Garibaldi a Milano. La polizia indaga per rintracciare i responsabili.

A cura di Enrico Spaccini

(Foto di repertorio)

Un 42enne è rimasto gravemente ferito nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato aggredito intorno alla mezzanotte nei pressi di un locale di corso Garibaldi a Milano. Gli agenti della Questura sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto e identificare i responsabili. Il 42enne, invece, si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.

Come riportato da Ansa, la sparatoria sarebbe avvenuta nella zona della movida di corso Garibaldi in centro a Milano, non è ancora chiaro se all'interno di un locale o appena all'esterno. Il 42enne, di nazionalità cinese, sarebbe stato ferito con due colpi d'arma da fuoco esplosi da due persone diverse. L'uomo sarebbe stato raggiunto al capo e al volto, di striscio.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. Il 42enne, che sarebbe rimasto sempre sveglio e cosciente, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tutt'ora ricoverato. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ferito avrebbe anche parlato con gli investigatori, spiegando di non conoscere i suoi aggressori.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate agli agenti della Questura. I poliziotti dovranno accertare la dinamica dell'aggressione, identificare i presunti responsabili e individuare il possibile movente. Nelle prossime ore saranno analizzati i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona.