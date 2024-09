video suggerito

Si stacca un pezzo della cippatrice e lo colpisce alla testa: ferito un 33enne Incidente durante una dimostrazione in una Fiera a Pandino, comune che si trova in provincia di Cremona. Un pezzo di una cippatrice si è staccato e ha ferito un 33enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 15 settembre, si è verificato un incidente durante una dimostrazione pratica alla Festa del fieno e dei prati stabili a Pandino, comune che si trova in provincia di Cremona. Un uomo di 33 anni stava impugnando una cippatrice, attrezzo che viene utilizzato per sminuzzare il legno. A un certo punto, un pezzo del macchinario si è staccato d'improvviso e lo ha colpito alla testa.

Il 33enne si ferito alla testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza e un'automedica. Dopo averlo medicato sul posto, lo hanno trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano. Non sono conosciute le sue condizioni. Non è infatti chiaro se possa essere o meno in pericolo di vita.

Oltre ai paramedici, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Al momento non è chiaro cosa possa essere successo. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.