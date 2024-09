Incidente sul lavoro, operaio colpito alla testa da una benna: ricoverato in prognosi riservata

video suggerito

Nella giornata di oggi, martedì 10 settembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Mantello, comune che si trova in provincia di Sondrio. Un operaio è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto nella ditta Alesa srl, che è specializzata nel noleggio di macchinari per l'edilizia. L'operaio, un uomo di 55 anni, è stato colpito e travolto da una benna: si tratta di uno strumento per il sollevamento, il trasporto e lo scarico di materiali. Spesso è installato su macchine o apparecchiature. I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato subito gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, un'ambulanza della croce rossa di Morbegno e un elicottero.

Inizialmente le condizioni dell'operaio sono apparse molto serie. Fortunatamente erano meno gravi del previsto. Dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno portato via aria all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove è ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato alcuni traumi al capo e al torace. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Agenzia di tutela della salute della Montagna. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.