video suggerito

Perde l’equilibrio e precipita per 10 metri dal tetto di un’azienda: gravissimo operaio di 34 anni Un 34enne è caduto dal tetto di un’azienda di Olgiate Comasco mentre lavorava nel pomeriggio del 12 agosto. L’operaio è precipitato per 10 metri e le sue condizioni sono gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 34enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, a Olgiate Comasco (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito in un primo momento dai carabinieri e dai tecnici di Ats Insubria, il giovane operaio si trovava sul tetto di un'azienda di via Grandi quando, per motivi ancora non chiari, ha perso l'equilibrio precipitando per 10 metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Sant’Anna, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:35 del 12 agosto. Il 34enne, cittadino marocchino regolare sul territorio italiano, stava lavorando sul tetto di una ditta di via Grandi a Olgiate Comasco quando è caduto. Non si esclude che possa aver accusato un malore, che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio. La caduta è stata di circa 10 metri e il 34enne è precipitato al suolo davanti ai colleghi.

I soccorsi sono stati avvertiti subito e l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e due automediche. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e, considerate le sue gravi condizioni, lo hanno trasportato all'ospedale di Como. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia comasca e i tecnici di Ats Insubria che si sono occupati dei primi rilievi. Ora si dovrà anche indagare in merito al rispetto delle norme di sicurezza nella ditta per la quale lavora il giovane operaio.