Paziente minaccia una psichiatra e le infermiere con un coltello: “Diceva che ci avrebbe squartato” Un paziente del Centro psicosociale della Valtrompia (Brescia) è entrato in struttura con un grosso coltello e ha minacciato la psichiatra e tre infermiere.

A cura di Ilaria Quattrone

"Diceva che ci avrebbe squartato": a raccontarlo è la psichiatria che nella mattinata di ieri, lunedì 27 marzo, è stata aggredita e minacciata da un paziente al centro psicosociale di Gardone Valtrompia (Brescia). Oltre lei, sono state aggredite alcune infermiere. La loro storia è stata raccontata dal quotidiano Il Corriere della Sera: "Stavamo per morire: eravamo come topi in trappola".

L'uomo le avrebbe minacciate di morte

L'uomo avrebbe preso un grosso coltello e le avrebbe minacciate di morte. Stando alle loro testimonianze, non si faceva vedere in struttura da oltre tre mesi: "Mi trovavo con tre infermiere in una stanza e all’improvviso l’ho visto: d’istinto ho chiuso la porta e lui ha iniziato ad urlare che ci avrebbe squartato. Sono riuscita anche ad avvisare due infermiere che si trovavano nella stanza accanto", spiega ancora la psichiatra.

La professionista racconta che già un anno fa era stato presentato un esposto alla direzione dell'azienda perché gli spazi sono insicuri: "Non abbiamo porte blindate e nessuna video sorveglianza". E infatti il ragazzo, ieri mattina, è riuscito a entrare tranquillamente. Il giovane è conosciuto al Centro e già in passato si era reso protagonista di episodi simili.

La psichiatra e le infermiere sono rimaste chiuse in una stanza

Chiuse nella stanza, le quattro donne hanno chiamato le forze dell'ordine. Sono state loro che, dopo circa una ventina di minuti, sono riuscite a calmare il giovane e portarlo via: "Saremo rimaste almeno tra i 15 e i 20 minuti chiuse dentro quella stanza con lui che urlava fuori. Abbiamo pensato di non farcela".