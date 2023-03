Aggressione in pronto soccorso a Busto Arsizio: infermiere bastonato da un paziente Un infermiere è stato aggredito da un paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio: lo avrebbe preso a bastonate.

A cura di Ilaria Quattrone

Un infermiere è stato aggredito in pronto soccorso nell'ospedale di Busto Arsizio (Varese) da un paziente: l'episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 23 marzo. Fortunatamente l'operatore sanitario non ha riportato gravi ferite. Quella di ieri non è che l'ultimo degli episodi violenti che si stanno verificando nel nosocomio.

L'aggressione è avvenuta verso le 18. Come riportato dal quotidiano La Prealpina, il dipendente sta bene. Le sue condizioni non destano preoccupazione: sembrerebbe che il paziente, durante una visita, lo abbia preso a bastonate. Non è chiaro se quest'ultimo sia stato identificato o meno.

Le violenze negli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate al vaglio degli inquirenti

In ogni caso quanto accaduto ieri è già al vaglio degli inquirenti. Questo perché già alcune settimane prima il direttore generale degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate aveva presentato un esposto denunciando, alla Procura della Repubblica, come il personale fosse oggetto di violenze e aggressioni da parte di alcuni pazienti.

L'ultimo episodio risale a un mese fa: il 17 febbraio un medico della guardia medica era stato aggredito all'ospedale di Gallarate. Ancora una volta un paziente sarebbe andato in escandescenza. L'attenuante, in questo caso ,è che probabilmente il paziente soffre di problemi psichici.

Sulla base del racconto della vittima, questo avrebbe preso un blister dei medicinali e si sarebbe scagliato contro lui. Lo avrebbe quindi ferito a un polso. Anche in questo caso, fortunatamente, il professionista non ha riportato ferite particolari. Solo un grande spavento.