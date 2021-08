Paura per una famiglia con una bimba di 3 anni: la loro auto si ribalta, portati in ospedale Incidente stradale a Calvisano, in provincia di Bergamo. Un’auto con a bordo una coppia di genitori e la loro figlia di 3 anni è finita fuori strada per cause da accertare, ribaltandosi in un canale di scolo. I tre sono fortunatamente rimasti feriti solo lievemente e sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto, per una famiglia composta da padre, madre e una bimba di soli 3 anni. Il nucleo famigliare stava viaggiando sulla propria auto lungo via Roma a Calvenzano, in provincia di Bergamo, quando la vettura è finita per cause da accertare in un fossato accanto alla strada.

L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16 in un tratto in cui accanto alla strada, parte della provinciale Sp130, corre un canale di scolo. Non è chiaro se chi era alla guida abbia perso il controllo della vettura per una distrazione, un lieve malore o per il coinvolgimento di un altro veicolo, che in ogni caso non è stato individuato. Fatto sta che la vettura con a bordo padre, madre e figlia è finita fuori strada e si è completamente ribaltata.

Nessuno dei feriti è grave: la famiglia è stata portata in ospedale per accertamenti

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Treviglio, oltre a un'automedica e a un'ambulanza inviate in codice rosso dall'Areu. Fortunatamente nessuna delle tre persone a bordo – padre di 47 anni, mamma di 35 e figlioletta – è rimasta ferita in modo grave. L'intero nucleo famigliare è comunque stato trasportato all'ospedale di Treviglio per essere sottoposto ad accertamenti medici. Quelli per determinare l'esatta dinamica del sinistro, invece, saranno portati avanti dai carabinieri della stazione di Treviglio, che hanno effettuato i rilievi del caso nel tratto in cui si è verificato l'incidente.