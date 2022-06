Paura per Piero Pelù caduto durante il suo concerto a Milano: come sta il cantante Il rocker Pierò Pelù è stato protagonista di una brutta caduta durante il suo concerto a Milano. Sulla sua pagina social ha postato la sua radiografia: “Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di paura per il rocker Pierò Pelù che è stato protagonista di una brutta caduta durante il suo concerto a Milano. A spiegare cosa è accaduto è stato lo stesso cantante che ha postato sulla sua pagina Instagram il video della caduta: lo si vede in piedi sorretto dai suoi fan quando per qualche motivo perde il controllo e cade rovinosamente all'indietro pestando la testa sul palco. In un primo momento sembra non essersi fatto tutta tanto che si è immediatamente ricomposto e ha continuato il concerto. Qualche ora più tardi però sulla sua pagina social ha spiegato le sue reali condizioni di salute con la stessa ironia che ha da sempre contraddistinto il cantante: "La caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!".

Tanti i messaggi da parte dei suoi colleghi

Il cantante dopo la caduta ha deciso di continuare a cantare da seduto per poi recarsi immediatamente in ospedale una volta terminata la sua esibizione. Tutto sotto comunque lo sguardo preoccupato dei suoi fan. Dopo che Piero Pelù ha scritto sui social le sue condizioni di salute tanti sono stati i messaggi di solidarietà, anche da parte dei suoi colleghi. Tra tutti Nek, Saturnino e Virginia Raffaele che gli hanno augurato pronta guarigione. Pelù ha anche tranquillizzato tutti e soprattutto il suo amico Ligabue che lo aveva invitato a cantare con lui nel suo concerto a Campovolo sabato 4 giugno: "Ma secondo te io non vengo a cantare? Ci vediamo sabato". E per i più esperti in campo medico il cantante ha persino postato le immagini della sua radiografia alla testa spiegando le sue condizioni e sottolineando con ironia quello che gli è accaduto.