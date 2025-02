video suggerito

Partorisce in macchina mentre va in ospedale: bimba nasce sulla tangenziale della Valtellina Nel mattina di oggi, giovedì 13 febbraio, una donna ha partorito nella propria aiuto mentre si stava recando in ospedale insieme al compagno per iniziare il travaglio. È nata una bambina sulla tangenziale per la Valtellina.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 13 febbraio, una donna ha partorito nella propria automobile mentre si stava recando in ospedale insieme al compagno per iniziare il travaglio. È nata una bambina sulla tangenziale della Valtellina.

Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze disponibili, il comando dei carabinieri di Chiavenna (Sondrio) avrebbe bloccato l'accesso alla tangenziale di Morbegno, in provincia di Sondrio, a metà di questa mattina per consentire l'atterraggio di un elicottero di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. L'elisoccorso sarebbe, infatti, stato mandato dall'Agenzia per soccorrere una donna che era sul punto di partorire all'interno della propria automobile.

Secondo il racconto dei testimoni presenti al momento del parto, la donna sembra si stesse dirigendo insieme al compagno all'ospedale più vicino per iniziare il travaglio. Durante il tragitto, però, la coppia sarebbe stata costretta a fermarsi lungo la tangenziale per il parto anticipato. Così, a bordo strada, nel cuore della Valtellina, è venuta al mondo una bambina nell'auto dei propri genitori grazie all'aiuto del personale sanitario del 118 che intanto era giunto sul posto a bordo di un'automedica e di un'ambulanza.

Subito dopo il parto, la bimba appena nata insieme alla madre sono state trasportate all'ospedale più vicino, il Manzoni di Lecco, dove la donna era attesa per il parto, per essere sottoposte a degli accertamenti.