Partorisce in ambulanza e poi rimane bloccata nell'ascensore dell'ospedale di Lodi Nella notte tra lunedì e martedì una donna ha partorito in ambulanza, nel tragitto da casa all'ospedale di Lodi. Una volta arrivata, la neo-mamma è rimasta bloccata insieme al suo bambino nell'ascensore che la stava portando al reparto ostetricia, ma è stata liberata grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

L'ambulanza non ha fatto in tempo ad raggiungere l'ospedale di Lodi e la scorsa notte una donna ha partorito nel tragitto da casa alla clinica. Ma non finisce qui, perché, una volta arrivata, la neo mamma è rimasta intrappolata insieme al suo bambino e a tutta l'equipe medica nell'ascensore che la stava portando nel reparto ostetricia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a sbloccare l'ascensore e liberare la donna.

Tutto è cominciato attorno alle 2:15 di martedì 11 marzo, quando il 118 ha ricevuto la chiamata di un uomo che chiedeva aiuto perché la moglie incinta aveva cominciato ad avere le doglie con contrazioni sempre più ravvicinate. La coppia però abita in una zona sperduta di Maleo, comune al confine tra la provincia di Lodi e quella di Cremona. La lontananza ha rallentato l'arrivo degli operatori della Croce Rossa di Codogno, che una volta trovata la casa hanno caricato la donna in ambulanza e sono ripartiti a sirene spiegate verso l'ospedale Maggiore di Lodi.

Dopo pochi minuti, però, i sanitari si sono dovuti fermare e la donna ha partorito in ambulanza. Mamma e figlio sono stati quindi portati in ospedale dove però sono rimasti bloccati nell'ascensore che avrebbe dovuto portarli al piano del reparto ostetricia. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di sbloccare il meccanismo e liberare la donna e il neonato. Entrambi stanno bene e il bambino, terzogenito della coppia, si chiamerà Matteo.