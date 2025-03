video suggerito

Donna incinta presa a calci e pugni dal compagno in provincia di Lodi: portata d'urgenza in ospedale La scorsa notte una ragazza incinta di 25 anni è stata aggredita con calci e pugni dal compagno con cui conviveva a Casalpusterlengo (Lodi). L'uomo, poco più che ventenne, è stato portato nella caserma dei Carabinieri, mentre la vittima è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso.

Una ragazza di 25 anni incinta è finita al pronto soccorso dopo essere stata presa a calci e pugni dal compagno nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. L'uomo era probabilmente sotto l'effetto di alcolici ed è stato portato in caserma. La vittima è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso per alcuni accertamenti.

Tutto è avvenuto attorno all'una della scorsa notte, in via Cesare Battisti nel Comune di Casalpusterlengo. L'uomo, poco più che ventenne, avrebbe aggredito la compagna incinta con la quale conviveva, colpendola violentemente con numerosi calci e pugni. Contattato il numero unico delle emergenze, il 112, sul posto sono arrivati i volontari della Croce Casalese che hanno prestato un primo soccorso alla giovane donna e l'hanno poi portata all'ospedale maggiore di Lodi.

Sul luogo dell'aggressione sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno prelevato il ragazzo e l'hanno portato in caserma. L'uomo, che potrebbe aver agito sotto l'effetto di un abuso di alcol, sarà probabilmente arrestato in giornata e sottoposto alle misure previste nella normativa sul contrasto alla violenza di genere.

La donna nel frattempo è stata portata con un codice giallo in pronto soccorso, dove è stata presa in cura dai medici e sottoposta a tutti gli esami necessari per chiarire se l'aggressione da parte del compagno possa aver avuto ripercussioni sulla gravidanza.