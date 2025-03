video suggerito

Due neonate morte all'ospedale di Desenzano e alla Poliambulanza: archiviate le inchieste Due inchieste per le morti di due neonate avvenute all'ospedale di Desenzano e alla Poliambulanza: entrambe le inchieste sono state archiviate.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il 6 gennaio 2024 all'ospedale di Desenzano, comune che si trova in provincia di Brescia, è morta una neonata di soli due mesi a causa di alcune complicazioni di una bronchiolite (un'infezione virale acuta che colpisce il sistema respiratorio) che, stando a quanto ricostruito, sarebbero state tanto imprevedibili quanto rapidissime.

I genitori l'avevano portata d'urgenza in pronto soccorso, ma purtroppo la piccola è morta poco dopo. La Procura ha aperto un'indagine – rimasto a carico di ignoti – , oggi è stata data notizia che l'inchiesta è stata archiviata così come richiesto dalla pubblico ministero che ha coordinato le indagini.

Il 29 febbraio – poco dopo – un'altra bimba è morta all'ospedale Poliambulanza perché non è sopravvissuta al parto. La piccola è nata alle 8.30 del mattino ed è morta quasi tre ore dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva neonatale: è deceduta a seguito di una "distocia della spalla" e nonostante le manovre di emergenza per completare il parto, il feto avrebbe mostrato segni di ipossia a causa della compressione bronchiale, che sarebbero stati fatali. La piccola è quindi morta poche ore dopo.

In questo caso erano stati iscritti tre, tra medici e operatori sanitari, in servizio alla Poliambulanza e che hanno gestito la situazione.

Anche in questo caso, la pubblica ministero Federica Ceschi, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'archiviazione.