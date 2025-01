video suggerito

Bimba nasce sul vialetto di casa, i genitori non riescono a raggiungere l'auto: ad aiutarli sono i vicini La piccola Angelina è nata nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, sul vialetto di casa sua a Bellano (Lecco). I vicini hanno aiutato la gestante con coperte e asciugamani, in attesa dell'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato mamma e figlia in ospedale.

Non sono neanche riusciti a raggiungere l'auto per correre in ospedale i genitori di Angelina, la neonata che oggi, giovedì 16 gennaio, è venuta al mondo tra i ciottoli del vialetto di casa sua.

È successo a Vendrogno, frazione di Bellano nel Lecchese. La bimba, che doveva nascere a fine mese, ha iniziato a farsi sentire dalla mamma in mattinata. Neanche il tempo di avvisare il papà e preparare tutto il necessario per il ricovero in ospedale che alla gestante si sono subito rotte le acque, senza nessuna contrazione. Da lì, è accaduto tutto in frettissima: la corsa verso l'auto per dirigersi subito in ospedale, la partoriente che si ferma a metà del vialetto perché sente che la sua piccola sta per venire alla luce,

Sono stati il papà della piccola e i vicini di casa, improvvisati ostetrici con coperte e asciugamani, ad agevolare il parto. Insieme a loro, dopo pochi minuti, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso mamma e figlia e successivamente chiuso il cordone ombelicale in attesa del taglio definitivo operato in seguito dai ginecologi in ospedale a Lecco.

La piccola Angelina, che ora si trova ricoverata all'ospedale Alessandro Manzoni per tutti gli accertamenti del caso, sta bene. Anche la mamma, è in perfetta salute e in un paio di giorni potrà tornare a casa a Vendrogno con la sua bimba.