Parcheggia in discesa e viene travolta dalla sua auto: grave una ragazza di 22 anni Una ragazza di 22 anni è stata investita dalla sua stessa auto ed è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. È accaduto a Cassago Brianza: la giovane aveva parcheggiato la vettura in discesa per andare a prendere i nipotini dall’asilo.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

È stata investita dalla sua stessa auto, che aveva parcheggiato in discesa. Questa la dinamica dell'assurdo incidente che è quasi costato la vita a una ragazza di 22 anni, adesso ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 aprile, a Cassago Brianza, in provincia di Lecco. La ragazza, stando a quanto ricostruito, era andata a prendere i nipotini all'asilo. Ha parcheggiato l'auto in punto in discesa ed è scesa dalla vettura, che poco dopo ha iniziato a muoversi e ad acquistare velocità. La giovane avrebbe cercato di fermarla col suo corpo ma è stata investita dalla stessa, riportando gravi traumi. L'automobile è infine finita contro un muro, arrestando la sua corsa.

La ragazza è stata portata in ospedale in elicottero e operata d'urgenza

Alcuni passanti che hanno assistito in parte alla scena hanno subito chiamato i soccorsi. Dopo la chiamata, arrivata alcuni minuti prima delle 17, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in piazza Beato Papa Giovanni XXIII, due ambulanze e un elicottero in codice rosso. Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi: la 22enne è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como ed è stata operata d'urgenza per alcune fratture esposte a una gamba. Adesso è ricoverata nella stessa struttura e la sua prognosi è riservata.

Spetterà adesso ai carabinieri della compagnia di Merate, intervenuti sul luogo dell'incidente, a capire per quale motivo l'auto si sia mossa: se per il freno a mano disinserito o se per un guasto meccanico allo stesso dispositivo.