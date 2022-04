Parcheggia in discesa e viene travolta dalla sua stessa auto: sta meglio la ragazza ferita Sta meglio la ragazza di 22 anni che lunedì pomeriggio era stata investita dalla sua stessa auto, parcheggiata su una strada in discesa. La giovane ha riportato una frattura esposta alla gamba destra ed è stata operata: ne avrà per 40 giorni.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Sta meglio la ragazza di 22 anni che nel pomeriggio di lunedì 11 aprile è rimasta coinvolta in un singolare incidente a Cassago Brianza, nel Lecchese. La giovane, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Merate, era andata a prendere i nipotini all'asilo e, forse per via della fretta, aveva parcheggiato momentaneamente l'auto in un tratto di strada in discesa. Una volta scesa dalla vettura si era accorta che la stessa si stava muovendo e, nel tentativo di fermarla, era stata investita dall'auto, che aveva poi terminato la sua corsa contro un muro.

Sciolta la prognosi: la ragazza ne avrà per 40 giorni

Le condizioni della giovane erano apparse in un primo momento molto gravi, tanto che l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva inviato sul posto – in piazza Beato Papa Giovanni XXIII – oltre a due ambulanze anche un elicottero in codice rosso. La 22enne era poi stata trasportata d'urgenza, proprio con l'elisoccorso, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, a Como, dove i medici l'avevano operata per una frattura esposta alla gamba destra.

Dopo l'iniziale paura per le sue condizioni è arrivata però una buona notizia: stando a quanto comunicato dall'ospedale a Fanpage.it, infatti, i medici hanno sciolto la prognosi. La sfortunata protagonista dell'incidente, attualmente ricoverata nel reparto di Ortopedia, ne avrà per una quarantina di giorni. Ancora non è chiaro se la macchina si sia mossa per il mancato inserimento del freno a mano, come probabile, o per un guasto di natura meccanica: di certo la 22enne se l'è vista brutta, ma può adesso pensare con sollievo allo scampato pericolo.