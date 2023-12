Paola Cortellesi si rivolge al benefattore che ha donato 400 biglietti del cinema agli studenti di Lodi L’uomo, un imprenditore di Lodi che ha offerto la visione del film “C’è ancora domani” agli studenti della città, intende restare anonimo. “La bellezza di questo gesto… ne sono onorata. Grazie”, ha commentato la regista e attrice Paola Cortellesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ha fatto letteralmente il giro d'Italia la storia del benefattore anonimo di Lodi che ha voluto offrire 400 biglietti del cinema agli studenti della città per assistere alla visione del film C'è ancora domani. E adesso, a dire la sua sulla vicenda, è intervenuta addirittura la stessa regista (nonché protagonista) della pellicola da record. "La bellezza di questo gesto…grazie, ne sono onorata", ha scritto Paola Cortellesi in persona.

L'uomo, imprenditore della zona, dopo la generosa donazione ha voluto restare nascosto, nonostante le insistenze di stampa e concittadini. "Ha chiesto appuntamento in Comune e ci ha spiegato come abbia trovato essenziale la pellicola per sensibilizzare i più giovani sui temi dei diritti delle donne, sulla recente conquista del diritto di voto e sulla condizione femminile nella storia”, aveva raccontato l'assessora comunale all'Istruzione Laura Tagliaferri. "Ha espresso il desiderio di poter pagare il biglietto al cinema per 400 ragazzi della città e ha chiesto l’aiuto del Comune per poter individuare le scuole e rendere concreta questa proposta educativa, dopo aver contattato il cinema Moderno per ottenere una disponibilità".

Ma non solo i giovanissimi di Lodi. Con ben oltre 31 milioni di incassi, raggiunti proprio nel giorno di Natale, C’è ancora domani di Paola Cortellesi supera negli incassi la pellicola da Oscar La vita è bella di Roberto Benigni, diventando nel giro di un paio di mesi il quinto film italiano con più incassi di sempre. Per il momento. Il film, infatti, resiste nella top ten dei più visti della settimana e anche dopo tempo continua a segnare importanti risultati al botteghino: solo in questi ultimi giorni ha ottenuto altri 160mila euro.