Anonimo regala 400 biglietti di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi ai ragazzi di una scuola Un imprenditore di Lodi, dopo aver visto “C’è ancora domani” al cinema, ha contattato il Comune e deciso di pagare il biglietto del film a 400 studenti della città. “Ha spiegato come abbia trovato essenziale la pellicola per sensibilizzare i più giovani sui temi dei diritti delle donne e sulla condizione femminile”

Vuole restare anonimo il benefattore che ha regalato ben 400 biglietti del cinema agli alunni di alcune scuole di Lodi per assistere alla visione del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani. L'obiettivo? Sensibilizzare i più giovani su tematiche come la violenza di genere, i diritti delle donne e la condizione femminile in Italia.

Una decisione nata dopo aver visto in sala la pellicola campionessa d'incassi, che l'ha colpito al punto da spingerlo a farsi avanti privatamente con il Comune di Lodi e a organizzare la visione avvenuta stamattina al cinema Moderno per gli studenti di quattro centri di formazione professionale di Lodi, delle terze medie della scuola Ponte e per una classe dell’istituto professionale Einaudi. Il tutto rigorosamente in incognito: di lui si sa solo che fa l'imprenditore, e che abita in zona.

"Sensibilizzare i giovani sulla condizione femminile"

"Nella chiacchierata che ho avuto con l’imprenditore mi ha spiegato come abbia trovato essenziale la pellicola per sensibilizzare proprio i più giovani della città sui temi dei diritti delle donne e sulla condizione femminile nella storia", ha spiegato l’assessora all’Istruzione Laura Tagliaferri a Il Cittadino, che ha riportato la notizia. "Mi ha espresso il desiderio di poter pagare il biglietto al cinema per 400 ragazzi della città e ha chiesto l’aiuto del Comune per poter individuare le scuole e rendere concreta questa proposta educativa, dopo aver contattato il cinema Moderno per ottenere una disponibilità".

Il film di Paola Cortellesi campione d'incassi

"Mi fa piacere che dicano che il film coglie lo spirito del tempo, i retaggi culturali, la forza delle donne di ieri e di oggi. Era il mio intento", erano state del resto le parole della regista.

Ma non solo l'imprenditore lodigiano. L'esordio alla regia di Paola Cortellesi sta macinando un record dietro l'altro: dopo aver sbancato al botteghino ed essere stato venduto in 15 Paesi del mondo, è attualmente il film più visto dell'anno ed il secondo maggior incasso (dietro il fenomeno Barbie di Greta Gerwig, che ha però superato come ingressi in sala), il più visto e di maggior incasso della stagione, il secondo più alto incasso per un film italiano degli ultimi tre anni (dopo Tolo Tolo di Checco Zalone) e il tredicesimo film col maggiore incasso in Italia di sempre.